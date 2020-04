Aantal opgenomen corona-patiënten in provincie Groningen blijft stabiel

nieuws

Het aantal opgenomen corona-patiënten in de provincie Groningen is sinds maandagmiddag gelijk gebleven. Dat meldt het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland dinsdagmiddag.

Net als maandag zijn nu 114 mensen met het coronavirus of sterke vermoedens van een besmetting opgenomen in een ziekenhuis in de provincie. Het aantal patiënten op de Intensive Care-afdelingen daalde licht, het aantal patiënten op ‘reguliere’ corona-verpleegafdelingen kende een lichte stijging.

In Noord-Nederland als geheel daalde het aantal opgenomen patiënten licht, van 218 naar 213. Het aantal patiënten van buiten de regio kende een lichte stijging, van 73 naar 78. Volgens het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland is er in de noordelijke ziekenhuizen ruim voldoende capaciteit beschikbaar voor de opvang van patiënten uit de regio.