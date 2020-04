Aantal nieuwe ww-uitkeringen in provincie stijgt met 53 procent

nieuws

Foto: Gerrit de Haan

Het aantal nieuwe WW-uitkeringen nam in maart met 53 procent toe ten opzichte van februari, in de provincie Groningen. Dat blijkt uit cijfers die het UWV en het CBS donderdagochtend naar buiten brachten.

Volgens het UWV was in voorgaande jaren het aantal nieuwe uitkeringen in maart juist lager dan in februari. Vooral uitzendkrachten, horeca- en winkelpersoneel en chauffeurs verloren hun baan. Door de maatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus valt een groot deel van de werkzaamheden stil in sectoren als horeca, cultuur, detailhandel non-food en transport.

Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in Groningen nog altijd lager. Eind maart telde Groningen 9.178 WW-uitkeringen, 3,0% van de beroepsbevolking. In maart nam in alle noordelijke provincies het aantal WW-uitkeringen toe. Ten opzichte van vorig jaar was overal in het noorden een afname te zien.