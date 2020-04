Aantal coronapatiënten op Intensive Care in Groningen flink toegenomen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het aantal coronapatiënten dat woensdag behandeld wordt op Intensive Care-afdelingen in Groningen is in vergelijking met dinsdag flink toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg, het ROAZ, die woensdagavond bekend werden gemaakt.

Volgens het ROAZ lagen er woensdagochtend om 10.00 uur 56 coronapatiënten op Intensive Care-afdelingen. Dit zijn er acht meer dan een dag eerder. Ook op de reguliere afdelingen liggen meer patiënten. Waren dit er dinsdag nog 66, woensdag was dit opgelopen naar 73. Waar de toename door veroorzaakt wordt is onbekend. Waarschijnlijk komt het enerzijds omdat er patiënten uit andere regio’s naar Groningen worden overgebracht, anderzijds zal het ook gaan om Groningse patiënten die opgenomen moeten worden.

Het aantal patiënten dat in ziekenhuizen in de drie noordelijke provincies wordt behandeld is ook flink toegenomen. Ging het dinsdag nog om 213 patiënten, woensdag waren er 242 bedden bezet. De toename is vooral te zien op reguliere zorg-afdelingen. Het aantal extra patiënten op Intensive Care’s nam tussen dinsdag en woensdag met vijf toe. Ondanks de toename is er volgens het ROAZ op dit moment nog voldoende capaciteit in de noordelijke ziekenhuizen beschikbaar.