Aantal coronapatiënten in noordelijke ziekenhuisbedden blijft dalen

Foto Andor Heij. Martini Ziekenhuis hoofdingang.

Ook donderdag is het aantal patiënten in Noord-Nederlandse ziekenhuisbedden gedaald, van 261 naar 253 in 24 uur. Het Regionaal Overleg Acute Zorg Noord-Nederland verwacht echter niet dat deze daling in de komende weken aanhoudt.

Om 10.00 uur donderdagochtend waren 156 COVID-19 patiënten opgenomen op een niet IC-bed, en 97 patiënten op een IC-bed. Dit betreft patiënten met een aangetoonde besmetting

met COVID-19 of een verdenking daarop. In de Provincie Groningen lagen donderdagochtend 111 patiënten opgenomen in een ziekenhuis, waarvan 56 op een Intensive Care afdeling en 55 op een reguliere afdeling voor COVID-19 patiënten.

Regionale en landelijke modellen voorspellen echter een toename van het aantal COVID-19 patiënten in de komende weken. Daarom wordt in de noordelijke ziekenhuizen en in verpleeg- en verzorgingshuizen gewerkt aan uitbreiding van het aantal (IC-) bedden en de bijbehorende personele capaciteit. Dit om er voor te zorgen dat er, zowel voor COVID als voor niet-COVID-patiënten, voldoende capaciteit beschikbaar is op het moment dat het aantal besmettingen in de noordelijke provincies toeneemt.