Aantal coronapatiënten in Groningse ziekenhuizen opnieuw afgenomen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het aantal coronapatiënten dat verblijft in Groningse ziekenhuizen is in vergelijking met zaterdag opnieuw afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van het ROAZ, die zondagavond bekend werden gemaakt.

Op Intensive Care-afdelingen werden zondagochtend 47 patiënten behandeld. Zaterdag waren dit nog vijftig patiënten. Ook op de afdelingen voor reguliere zorg is een afname te zien. Waar er op deze afdelingen zaterdag nog 63 coronapatiënten behandeld werden is dit aantal op zondag afgenomen tot zestig. In totaal werden er zondag 107 patiënten verpleegd, zaterdag waren dit nog 113.

Het aantal patiënten opgenomen in ziekenhuizen in de drie noordelijke provincies is eveneens afgenomen. Zondag werden er in totaal 198 coronapatiënten behandeld. Een etmaal eerder waren dit nog 208. Volgens het ROAZ is er in de noordelijke ziekenhuizen voldoende capaciteit beschikbaar.