Aantal coronapatiënten in Groningse ziekenhuisbedden blijft dalen

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

De hoeveelheid patiënten die vanwege een infectie met het coronavirus is opgenomen in een ziekenhuis in de provincie Groningen blijft dalen. Dat blijkt uit cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg Noord-Nederland. Volgens het RIVM is het aantal ziekenhuisopnames van inwoners van de gemeente Groningen gelijk gebleven.

Zowel het aantal patiënten op Intensive Care afdelingen (36) als het aantal patiënten op reguliere corona-afdelingen (46) is gedaald. Afgelopen vrijdag was op Groningse Intensive Care-afdelingen nog een lichte stijging te zien. In Noord-Nederland liggen nu 65 coronapatiënten op een Intensive Care-afdelingen. Daarvan zijn 43 afkomstig van buiten de regio. Met name op ‘normale’ verpleegafdelingen is in de drie noordelijke provincies een daling qua patiëntenaantallen te zien.

Volgens het RIVM zijn nu 7,3 mensen op de 100.000 inwoners uit de gemeente Groningen opgenomen in een ziekenhuis. Dat komt neer op zeventien personen. In de provincie Groningen blijft de gemeente Pekela statistisch gezien de gemeente met de meeste ziekenhuisopnames, 32,8 op de 100.000. De gemeenten Appingedam, 25,8 en Westerkwartier, 22,1, volgen.

Landelijk werden in het afgelopen etmaal 400 mensen positief getest op het coronavirus, waarmee het totale aantal positieve tests op 38.245 komt. 43 mensen overleden aan de gevolgen van COVID-19. Daarmee komt het totale aantal overlijdens op 4.518. In het hele land waren er 65 nieuwe ziekenhuisopnames, tot nu toe zijn 10.521 mensen met het coronavirus opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.