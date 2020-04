Aantal corona-ziekenhuisopnames in het Noorden afgenomen

nieuws

Foto: Melarno Kraan - 112groningen.nl

Het aantal patiënten met het coronavirus dat in de Noord Nederlandse ziekenhuizen is opgenomen is in vergelijking met zaterdag behoorlijk afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Regionaal Overleg Actute Zorg Noord-Nederland, het ROAZ NN.

Zondagochtend lagen er 113 patiënten in een IC-bed. Op niet Intensive Care-afdelingen lagen 124 patiënten. Daarmee werden er zondagochtend in totaal 237 coronapatiënten behandeld in de ziekenhuizen in de drie noordelijke provincies. Een etmaal eerder lag dit aantal nog op 256. In de Groningse ziekenhuizen daarentegen bleef het aantal bezette bedden nagenoeg gelijk. Waren dit zaterdagochtend nog respectievelijk 64 en 46, zondagochtend waren dit 68 en 41.

Volgens het ROAZ is er op dit moment nog altijd voldoende capaciteit beschikbaar in de Noord-Nederlandse ziekenhuizen.