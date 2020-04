Aantal corona patiënten in Noord Nederlandse ziekenhuizen iets gedaald

nieuws

foto: Bob de Vries

Het aantal patiënten met het coronavirus in Noord Nederlandse ziekenhuizen is opnieuw iets gedaald. Dat meldt het Regionaal Overleg Acute Zorg Noord-Nederland (ROAZ NN).

Er lagen vrijdagochtend 149 mensen op een niet IC bed en 99 op de IC afdeling. In de provincie Groningen is dat respectievelijk 51 en 60. Van buiten de regio zijn het er 33 en 62. De verschillen met donderdag zijn uiterst gering.

Het ROAZ NN zegt dat er nog voldoende zorg is de Noord Nederlandse ziekenhuizen voorhanden is. Ook voor niet corona patiënten. Sommige behandelingen die niet corona gerelateerd zijn, zijn wel uitgesteld. Mensen die andere klachten hebben kunnen altijd contact opnemen met hun arts, de doktersdienst of andere specialisten.