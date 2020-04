Aantal bezoekers op Waddeneilanden neemt toe: “Blijf thuis”

nieuws

Foto Andor Heij. Veerboot Schiermonnikoog

Het aantal mensen dat een bezoek brengt aan de Waddeneilanden neemt de laatste dagen toe. Dat heeft burgemeester Ineke van Gent (GroenLinks) van Schiermonnikoog zaterdagavond laten weten in het radioprogramma ‘Met het Oog op Morgen‘.

“Het is op dit moment nog relatief rustig, maar het aantal bezoekers neemt wel toe”, zegt Van Gent in het programma. De burgemeester zegt dat ook wel te kunnen begrijpen. “Mensen zijn een beetje klaar met dat thuiszitten. Maar toch is het nu op dit moment niet de tijd om bezoekjes te brengen aan de eilanden. Dus aan iedereen die van plan is dit te doen heb ik de duidelijke boodschap: blijf thuis, kom niet, ga niet op reis.”

Voor een eiland als Schiermonnikoog is het toerisme ontzettend belangrijk. “Maar toch moeten we in deze coronatijd terughoudend zijn. De horeca op het eiland is dicht, er is een beperkt voorzieningenaanbod. Kom gewoon niet.”