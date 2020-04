Aantal bedden bezet door coronapatiënten weer licht gestegen in Groningen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het aantal bedden dat in Groningse ziekenhuizen bezet wordt gehouden door coronapatiënten is in vergelijking met vrijdag weer licht gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg die zaterdagavond bekend werden gemaakt.

Zaterdagochtend om 10.00 uur lagen er 126 coronapatiënten in de Groningse ziekenhuizen. 62 Werden er verpleegd op een Intensive Care-afdeling, 64 op een reguliere afdeling. Vrijdag lag het aantal bezette bedden nog op 123. Dit betekent dus dat er drie patiënten bij zijn gekomen. Een oorzaak hiervan is dat er nog altijd patiënten uit andere delen van het land naar Groningen worden overgebracht. Vrijdagavond landde er een traumahelikopter met een coronapatiënt bij het Martini Ziekenhuis. De patiënt werd overgeplaatst vanuit het Haga Ziekenhuis in ‘s-Gravenhage om daar de capaciteit toereikend te houden.

In totaal werden er in de ziekenhuizen in de drie noordelijke ziekenhuizen zaterdagochtend 224 patiënten behandeld. Dit betekent een forse afname omdat er vrijdag nog 239 bedden bezet waren. Volgens het Regionaal Overleg Acute Zorg is er op dit moment nog voldoende capaciteit in de noordelijke ziekenhuizen beschikbaar.

