Aantal bedden bezet door coronapatiënten in Noordelijke ziekenhuizen verder afgenomen

Het aantal bedden dat woensdag bezet wordt door coronapatiënten in de diverse noordelijke ziekenhuizen is in vergelijking met dinsdag opnieuw afgenomen. Dat laat het Regionaal Overleg Acute Zorg weten.

Woensdag waren er 261 patiënten opgenomen in de veertien Noordelijke ziekenhuizen. 163 Verblijven er op een niet Intensive Care-bed, 98 verblijven daar wel. Een dag eerder waren er nog 277 patiënten opgenomen, maandag 320. Ook in de provincie Groningen is het aantal patiënten dat opgenomen is in een ziekenhuis gedaald. Van 120 dinsdag naar nu 118. Volgens het Regionaal Overleg zijn er op dit moment voldoende bedden beschikbaar in de noordelijke ziekenhuizen.

De cijfers die het overleg publiceert zijn gebaseerd op het aantal ziekenhuisopnames om 10.00 uur ’s ochtends.