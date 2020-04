Aangebrande broodjes zorgen voor rookontwikkeling en commotie

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een appartementengebouw aan de Brinklaan heeft donderdagavond korte tijd brand gewoed. Dat meldt Raymond Meter van de incidentenwebsite meterfotografie.nl.

De melding van de brand kwam even na 18.00 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een bluswagen en een hoogwerker ter plaatse stuurden. “Aanvankelijk dacht men dat er brand ontstaan was bij de CV-ketel”, vertelt Meter die kort na de hulpdiensten ter plaatse was. “Een bewoner zag rook uit de berging komen waar de CV-ketel staat. Uit nader onderzoek bleek dit niet het geval te zijn. De rook was afkomstig uit een andere woning waar een bewoner per ongeluk broodjes in een oven aan had laten branden. Hierdoor ontstond rookontwikkeling.” Volgens Rick ten Cate van tencatefotografie.nl verspreidde de rook zich door het pand. “De brand ontstond in een bovenwoning. Door de ventilatie kwam de rook bij een onderbuurman terecht.”

Bij de brand raakte niemand gewond. De hulpverleners hebben het gebouw geventileerd en keerden daarna terug naar de kazerne.