A7 richting Friesland dicht vanwege ongeluk bij Marum

Foto: Jelte Haumersen- 112Groningen.nl

Vanwege een verkeersongeluk met twee personenauto’s is de A7 richting Friesland vrijdagavond dicht voor het verkeer.

Rond 19.50 uur kwam er een melding binnen van een verkeersongeluk ter hoogte van Marum. Twee voertuigen waren door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing gekomen. Eén van de personenauto’s had achter het voertuig een aanhangwagen. Deze is bij het ongeluk over de kop geslagen. Omdat de hulpdiensten er vanuit gingen dat er mensen bekneld waren komen te zitten werd er groot alarm geslagen. Behalve verschillende politiewagens en ambulances rukten ook de brandweerkorpsen van Leek en Marum uit. De brandweer van Drachten assisteerde met een grote hulpverleningswagen die uitgerust is met allerlei redgereedschappen.

Bij aankomst bleek het allemaal mee te vallen. Niemand was bekneld komen te zitten. Wel werden de inzittenden van de auto’s gecontroleerd door ambulancepersoneel. Om de hulpverleners veilig hun werk te kunnen laten doen werd de snelweg tussen Marum en Frieschepalen afgesloten. Een bergingsbedrijf gaat de betrokken voertuigen bergen. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.

⛔️ | De #A7 richting Heerenveen is vanaf Marum DICHT in verband met een ongeval. De hulpdiensten zijn ter plaatse. pic.twitter.com/2aLaKmxtRM — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) April 3, 2020