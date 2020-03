Zware straf FC Groningen voor afsteken vuurwerk

nieuws

Foto Erick Bakker. Vuurwerk bij FC Groningen

FC Groningen heeft een zware straf gekregen van de KNVB vanwege het afsteken van vuurwerk tijdens de wedstrijd tegen Ajax in januari.

Vak F, met daarin fanatieke supporters van FC Groningen, moet de eerste wedstrijd die de club speelt (binnen vier weken na de uitspraak) leeg blijven. Dat zou betekenen dat de supporters de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen moeten missen. Daarnaast is er een boete van 17.500 euro. FC Groningen heeft tot 9 maart de kans om in beroep te gaan. Daarna gaat de straf in.

FC Groningen laat weten dat de kans bestaat dat de straf hoger zal uitvallen als de club het huidige schikkingsvoorstel niet accepteert.