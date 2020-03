“Zoveel mogelijk trompetten laten horen op 4 mei”

nieuws

Zoveel mogelijk trompetten en andere blaasinstrumenten in het land laten horen die op 4 mei het Taptoe-signaal spelen. Dat is de grote wens van de Oranjeverenigingen in Etten-Leur.

Dit jaar is het precies 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd van het Duitse juk. Door de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen kunnen herdenkingsplechtigheden niet doorgaan. “Het zou heel jammer zijn als we er nu juist in dit jaar helemaal niets aan zouden doen”, zegt Bastiaan Anink van de Oranjeverenigingen in Etten-Leur. “Daarom roepen we iedereen op om op 4 mei, op de Nationale Herdenkingsdag, het Taptoe-signaal te spelen. Steek het instrument uit het raam of ga in de tuin staan en laat de buurt horen dat je er bent.” Volgens Anink zouden trompettisten en andere bespelers van blaasinstrumenten dit stuk om 19.58 uur in moeten zetten. Na het in acht nemen van de twee minuten stilte kan dan het Wilhelmus gespeeld worden.

‘Tap toe!’

Het Taptoe-signaal klinkt van oudsher op 4 mei. De oorsprong van het signaal is ontstaan in het begin van de zeventiende eeuw, in de tijd van prins Maurits. Het signaal, gebaseerd op het commando ‘Tap toe!’, werd vroeger in kazernes gebruikt om het einde van de dag aan te kondigen. Het signaal is verwant aan het Britse signaal Last Post, maar het Nederlandse signaal is ouder en wezenlijk anders.

Trompet klinkt al dagen in Hillegom

Of de trompet het instrument is om te laten horen in deze tijd. In Hillegom vinden ze van wel. De achttienjarige Jeffrey Parmentier is trompettist en trekt al enige dagen langs bejaarden- en verzorgingstehuizen om liedjes voor de bewoners te spelen. De concerten kunnen rekenen op veel enthousiasme en worden flink gedeeld op social mediakanalen. In het filmpje hieronder speelt hij een bewerking van het lied ‘You Raise Me Up‘ voor de bewoners van De Brakershof, een appartementencomplex in Hillegom.