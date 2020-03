“Zorgen om viering bevrijding Groningen”

nieuws

Foto: Henk Tammens - gemeente Groningen

Het is hoogst onzeker of de bevrijding van Groningen van 13 tot en met 18 april gevierd kan worden. “Het is de vraag of de veteranen wel kunnen komen.”

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland bevrijdt werd van het Duitse juk. In het kader hiervan vinden er verschillende herdenkings- en bevrijdingsfeesten plaats. “Op 1 april werd Enschede bevrijd”, vertelt Joël Stoppels, die betrokken is bij een groot aantal bevrijdingsevenementen. “Als je chronologisch in de tijdlijn van de bevrijding kijkt dan staan gedurende de periode van 1 april tot 5 mei allerlei festiviteiten geplanned. Op 2 en 3 april in Overijssel, en dan door naar Groningen dat op 16 april werd bevrijd.”

Of de vieringen door kunnen gaan is onbekend. Herinneringscentrum Kamp Westerbork maakte zaterdag bekend dat een herdenking die op 12 april gehouden zou worden, verplaatst wordt naar 13 september. “Het is ook maar de vraag of de Canadese veteranen kunnen komen. Er willen ongeveer vijftig geallieerden naar Nederland komen. Dit is een enorm kwetsbare groep. Terwijl het ondertussen voor de meeste veteranen vermoedelijk de laatste keer is dat ze de herdenking hier bij kunnen wonen.”