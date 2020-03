Zorgen bij ChristenUnie over gemeentelijke controle op mensenhandel en prostitutie

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

De gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie heeft maandagmiddag schriftelijk vragen gesteld aan het college van b&w over het toezicht op mensenhandel en andere misstanden in de prostitutie.

“Als gemeenteraadsfractie voelen we ons verantwoordelijk voor de mensen die werkzaam zijn in de prostitutie, zeker voor degenen die tegen hun wil in deze sector zijn beland. Omdat we signalen opvangen dat de samenwerking met de hulpverlening lastiger wordt met het vertrek van de politieagenten uit de Nieuwstad, vragen we het college hoe de overdracht van taken zo soepel mogelijk kan verlopen. We willen hiermee waarborgen dat er voldoende aandacht blijft voor deze vrouwen in een sector waar een groot risico bestaat op uitbuiting en mensenhandel”, aldus raadslid Gerben Brandsema.

Vanaf 1 april stopt de politie de controle van bordelen. De gemeente zet vanaf dat moment eigen ambtenaren in op deze taak. Volgens de ChristenUnie zijn er signalen dat het vertrek van de twee vaste politieagenten uit de Nieuwstad nadelige gevolgen heeft voor de aanpak van misstanden in de prostitutie en mensenhandel. Met name op communicatiegebied verwacht de fractie problemen, omdat in de schakeling tussen de zorg, de gemeente, WIJ-teams en scholen de politie nu wegvalt.