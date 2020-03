ZINN-locaties gesloten voor bezoekers vanwege corona

nieuws

Foto: ZINN

Alle ZINN-locaties zijn vanaf dinsdag 12.00 uur gesloten voor bezoekers vanwege het coronavirus. Dat laat de zorgorganisatie weten op haar website.

De sluiting geldt tot 6 april. Een uitzondering wordt gemaakt voor bewoners die terminale zorg krijgen. Familie en mantelzorgers van deze bewoners hebben nog wel toegang en kunnen zich melden via de intercom. “We stellen alles in het werk om het virus buiten de deur te houden”, laat een woordvoerder weten. Om die reden zijn de restaurants en Grand Cafés in alle locaties gesloten. Ook zijn alle centrale activiteiten afgelast.

Voor locatie De Es aan de Beukenlaan in Selwerd gelden afwijkende regels. In dit gebouw is ook een apotheek en huisarts gevestigd. “Bezoekers in dit gebouw zijn welkom. Hoewel men geacht wordt alleen een bezoek te brengen aan de apotheek of huisarts. Daarna dient men direct weer naar buiten te gaan.”

ZINN heeft zes zorglocaties verspreid over de stad Groningen, Haren en Hoogezand.