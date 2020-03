Zestien nieuwe besmettingen met coronavirus in provincie Groningen

nieuws

Foto: iXimus via Pixabay

Het aantal bevestigde besmettingen met het coronavirus in de provincie Groningen is gestegen naar 48. In de afgelopen vierentwintig uur werden 16 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat meldt GGD Groningen vrijdagmiddag.

In de gemeente Groningen lijken zes van deze diagnoses te zijn gesteld, zo blijkt uit de cijfers van het RIVM. Hierin zijn echter het aantal genezen patiënten niet meegenomen.

Sinds donderdagmiddag zijn 534 mensen in Nederland positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 2994. Dit etmaal zijn 30 patiënten overleden aan COVID-19. In totaal zijn er nu 106 mensen overleden aan de ziekte.

Het werkelijke aantal besmettingen met COVID-19 ligt hoger dan het aantal meldingen in deze update, omdat niet meer iedereen met mogelijke besmetting getest wordt.