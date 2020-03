Zestien nieuwe besmettingen met coronavirus in provincie Groningen

nieuws

Foto: iXimus via Pixabay

De GGD Groningen heeft in de afgelopen vierentwintig uur bij zestien nieuwe patiënten in de provincie Groningen het coronavirus vastgesteld. Dat meldt de gezondheidsdienst vrijdagmiddag.

Daarmee komt het totale aantal besmettingen in de provincie op 135 personen. Eerder op de dag lieten cijfers van het RIVM in de gemeente Groningen een lichte stijging zien van het aantal besmettingen. Uit deze cijfers valt op te maken dat in de gemeente Groningen vier nieuwe gevallen zijn geconstateerd.

Sinds donderdag zijn er in Nederland 112 mensen gemeld die zijn overleden aan COVID-19. Er zijn 1.172 mensen positief getest. Hiermee komt het totaal op 8.603 positieve gevallen, waarvan 2.500 patiënten in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest).