Zelfstandig ondernemers vragen massaal steun aan via gemeente Groningen

Het tijdelijke onderkomen van de gemeente Groningen aan de Radesingel Foto: Hardscarf via WikiMedia Commons (CC 4.0)

Volgens de gemeente Groningen hebben zelfstandig ondernemers zich massaal aangemeld voor financiële ondersteuning tijdens de coronacrisis. Nog vóór het kabinet de definitieve regeling bekendmaakte, meldden zich al 1.800 zelfstandig ondernemers.

Op 17 maart jongstleden kondigde het kabinet de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers aan. Nog vóór de details bekend werden, konden zelfstandig ondernemers een aanvraag indienen met hun DigiD op de gemeentelijke website. “Het was vorige week hectisch”, vertelt waarnemend afdelingshoofd Zelfstandigen Karen Brouwers op de website van de gemeente.

Zelfstandig ondernemers kunnen een aanvulling krijgen tot bijstandsniveau voor de maanden maart, april en mei. “Wij gaan voor iedereen binnen vier weken een snelle beoordeling doen en een voorschot verstrekken,” aldus Brouwers. Maar of dit in de komende weken ook nog gaat lukken, is nog maar de vraag. Mogelijk komt voor een grotere groep zelfstandigen de klap pas later, wat betekent dat er opnieuw een stortvloed aan aanvragen binnen kan komen. Om de procedure te vereenvoudigen, is het in elk geval niet nodig om een aantal gangbare beoordelingscriteria te hanteren. De ambtenaren hoeven nu niet te toetsen op de levensvatbaarheid van een bedrijf, het vermogen en het inkomen van de partner. Wel moest een zelfstandige al vóór de crisis staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De medewerkers van de gemeente doen dit werk vanwege het coronavirus thuis, alle aanvragen komen digitaal binnen. Voor de komende weken verwacht Brouwer meer hectiek. “Ik hoop dat we de aanvragen snel in behandeling kunnen nemen. Ik denk ook dat deze crisis naweeën van minimaal een jaar kan krijgen. Het kan voor zelfstandigen moeilijk worden om hun zaak weer op de rit te krijgen.”