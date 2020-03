Gewonde bij woningoverval; dader voortvluchtig

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een woningoverval aan het Garaniumhof in de stad Groningen is zaterdagavond de bewoonster gewond geraakt. De dader is voortvluchtig.

“De overval vond plaats rond 22.30 uur”, vertelt een politiewoordvoerder. “Wat er precies gebeurd is, is nog onbekend. De bewoonster wordt behandeld door ambulancepersoneel. Op dit moment is er nog niemand aangehouden maar we zijn op zoek naar een verdachte. We doen op de plaats van de overval onderzoek.” Het is eveneens onbekend of er iets buit is gemaakt.

Vanwege de overval is er een Burgernetactie opgestart. Stadjers wordt gevraagd uit te kijken naar een man van rond de 38 jaar oud. De verdachte is 1.75 meter lang en draagt een donkerblauwe trainingsbroek met twee witte strepen bij de enkels. Bij aantreffen wordt gevraagd contact op te nemen met alarmnummer 112.