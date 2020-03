nieuws

‘Laat je op de eerste lentedag van het jaar verrassen door muziek, dans en theater tijdens De Wijksnoeperij door de Korrewegwijk en De Hoogte’



De Wijk De Wereld was vorig jaar in de Korrewegwijk en De Hoogte. Er wordt nu nog steeds gedanst in de wijk en Theatergroep Goed Begin is ontstaan, kinderen uit De Hoogte ktijgen theaterles en er is een wijkdichter. En op 21 maart, de eerste lentedag, kun je deze en meer talenten zien tijdens de ‘De Wijksnoeperij’.

Een cultureel ‘snoepreisje’ langs diverse korte acts die door buurtbewoners zijn gemaakt. Onder leiding van een ervaren stadsgids loop je een route door de wijk, langs verschillende gebouwen en andere interessante plekken. Verder zie je scenes van Theatergroep Goed Begin, optredens van de muziekgroep, dansgroep Mous, kinderen uit de Hoogte, theatergroep Geestkracht 11 en breng je een bezoek aan een echte imker.

21 maart om 12:45 en 15:30, gratis. Geef je snel op via wijksnoeperij@gmail.com want er kunnen maar honderd mensen meesnoepen.