Wijkagent: “Er ontstaan prachtige initiatieven in deze crisistijd”

Foto: Andries Oord

Wijkagent Marianne van Elp die werkzaam is in Ten Boer en omgeving is trots. “Ik zie dat er deze dagen prachtige initiatieven ontstaan.”

Door het coronavirus is het openbare leven vrijwel volledig tot stilstand gekomen. Scholen zijn dicht, restaurants zijn gesloten en werkenden wordt gevraagd zoveel mogelijk thuis te werken. “De mensen hier in Ten Boer en omgeving staan duidelijk voor elkaar klaar”, vertelt Van Elp. “Ik zie dat men voor elkaar boodschappen haalt, maar ik hoor ook verhalen dat mensen elkaar even bellen om te vragen hoe het met de ander gaat.” Volgens de wijkagent is dit ook belangrijk. “Ondanks dat je thuis zit kun je echt iets voor een ander betekenen.”

Van Elp heeft ook nog een leuke tip voor mensen die kinderen thuis hebben zitten. “Op de website vraaghetdepolitie hebben we leuke kleur- en bouwplaten geplaatst. Die kunnen gedownload en uitgeprint worden waarna kinderen daar mee aan de slag kunnen.”