WIJ Groningen sluit alle locaties maar blijft beschikbaar voor noodsituaties

nieuws

Foto: 't Vinkhuys

Alle locaties van WIJ Groningen zijn met ingang van maandagmorgen tot en met maandag 6 april gesloten voor bewoners. ‘Een ingrijpende maatregel voor de bewoners van de gemeente Groningen, maar helaas niet te voorkomen’, aldus bestuurder Mirjam Kuin.

“Op het moment dat een bewoner in een noodsituatie een beroep ons doet, dan maken wij een uitzondering en gaan wij op huisbezoek. Daarin hanteren wij de adviezen van de overheid en RIVM. Wij vragen allereerst via telefonisch contact of de bewoner geen klachten heeft zoals hoesten, niezen, keelpijn of koorts en of hij in contact is geweest met iemand die het coronavirus onder de leden heeft. Is dit niet het geval dan kan er een ontmoeting plaatsvinden,” aldus bestuurder Mirjam Kuin.

De verschillende sociaal werkers van WIJ Groningen blijven op straat aanwezig. “Aangezien alle scholen gesloten zijn en de jeugd mogelijk de straat op gaat is het onze plicht hierbij te ondersteunen”, aldus Kuin.

De consultatiebureaus die ondergebracht zijn in de WIJ-locaties zijn in ieder geval vandaag en morgen geopend. Hoe het na dinsdag met de consultatiebureaus georganiseerd wordt is afhankelijk van het overleg tussen WIJ Groningen en de GGD.