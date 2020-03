‘Wierden & Borgen moet binnen twee weken met renovatieplan komen’

nieuws

Foto: Roel Breet

Het huurderscomité Oosterhoogebrug/Ulgersmaborg eist dat woningcorporatie Wierden & Borgen binnen twee weken met een duidelijk renovatieplan voor hun woningen komt. Het comité heeft vrijdagochtend de resultaten van een enquête en concrete eisen aangeboden aan woningcorporatie Wierden & Borgen.

Het huurderscomité heeft al lange tijd klachten over het onderhoud van corporatie Wierden & Borgen. Huurders geven de sfeer in de buurten een dikke voldoende, maar hebben klachten over vocht, tocht, kou, gebrekkige isolatie en hoge energierekeningen.

“Huurders eisen een grote renovatie met betere isolatie van vloeren, muren en daken, het aanbrengen van isolerende ramen, kozijnen en deuren, het aanpakken van vocht en tocht problemen, maatregelen om energieverbruik te verminderen en het verduurzamen van de woningen. Want maandelijks huur overmaken zonder hiervoor een prettig woningen terug te krijgen, is niet te verantwoorden,” aldus Catharina Sala namens het huurderscomité. “Heel goed dat de huurders volhardend zijn. Zij kunnen in raad en daad op de blijvende steun van de SP rekenen”, vult SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk aan. “We hebben de problemen ook bij de wethouder aangekaart, maar er lijkt vooralsnog geen verandering te komen.”