Wie helpt de dagopvang voor dak- en thuislozen aan warme maaltijden?

nieuws

De Open Hof, de dagopvang voor dak- en thuislozen in de Stad, is op zoek naar thuiskoks en horecaondernemers die eens in de twee weken willen koken voor tussen de twintig en vijfentwintig mensen.



Het Leger des Heils en de Open Hof hebben momenteel een tekort aan warme maaltijden voor de bezoekers van de dagopvang. Daarom vraagt de instelling nu hulp aan de gemeenschap. De maaltijden moeten thuis of in de restaurantkeuken worden bereid en in de ochtend op de Open Hof afgeleverd. De maaltijden worden dan ter plekke opgewarmd en rond 12.00 uur uitgeserveerd aan dak- en thuisloze mensen.

Reageren kan via e-mail aan directeur Gerard ter Beek. Als tien of meer mensen zich aanmelden, dan is één keer in de twee weken koken per vrijwilliger genoeg.