Wegbranden onkruid zet boom bij H.N. Werkmanbrug in brand

Foto: Koen Grootoonk - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest woensdagmiddag in actie komen nabij de H.N. Werkmanbrug bij het Groninger Museum. Een boom had daar vlam gevat. Dat meldt de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond 12.15 uur binnen. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend maar ik begreep dat vlak voor de brand gemeld werd er met een gasbrander onkruid werd verdelgt”, vertelt incidentfotograaf Raymond Meter. “Een tankautospuit is ter plaatse gekomen. Bij aankomst bleek de onderkant van de boom in brand te staan. Het vuur werd geblust met één straal hogedruk.”

Naar de precieze oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan. De brandweer kon al snel weer terug keren naar de kazerne.