Weed World van start in ‘het mooie groene Groningen’

nieuws

Het zoemde al enkele dagen op internet: ‘Te midden van het mooie groene Groningen kun je binnenkort echt helemaal los gaan op álles dat met cannabis te maken heeft’.



‘Weed World, de enige en eerste ware cannabis attractie van Nederland. Naast de vele bijzondere dorpen, steden, dijken en overige attracties als ‘De Keukenhof’ waar onze mooie tulpen de hoofdrol spelen is er dan nu eindelijk iets veel leukers en veel groeners in zicht!’

‘Het zal tevens de ideale plek zijn om optimaal te genieten van jouw highness, de beste weed experience die je maar kunt hebben dus! Weet je (nog) helemaal niets van cannabis? Dan kun je er ook terecht voor de nodige educatie! Weed World – Welcome To The Highlands’.

Een maf filmpje en artikelen in de vakbladen probeerden alvast enige stemming te kweken.

Deze zondagavond was het begin van de kaartverkoop en de locatie van Weed World werd bekendgemaakt. Wie op ‘order your tickets’ klikt komt achter de virtuele werkelijkheid.