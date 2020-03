‘We kunnen best even zonder debat en vergaderingen’

nieuws

“We debatteren en discussiëren graag, en leggen de verschillen bloot. Dat kan best even twee maanden stil liggen”, vindt Jimmy Dijk. Woensdagmiddag wordt duidelijk hoe de invulling van de lokale politiek in de Gemeente Groningen er in de komende tijd uit gaat zien. Ondertussen passen de partijen zich aan.

De coronacrisis laat overal in de samenleving sporen na. De maatregelen die het kabinet neemt hebben vergaande gevolgen voor de samenleving. Dat vraagt van veel mensen en sectoren veel, en het vraagt ook om aanpassing in de manier van werken. Zo ook voor de lokale politiek. “Waar we normaal bijvoorbeeld vragen zouden stellen aan het college, of een motie in te dienen, proberen we nu meer informeel vinger aan de pols te houden bij ambtenaren hoe het er voor staat”, vertelt Mirjam Wijnja, fractievoorzitter van GroenLinks.

“We krijgen heel veen mailtjes van bezorgde bewoners, en die wil je zo goed mogelijk helpen. We maken ons zorgen over bijvoorbeeld daklozen, kwetsbare gezinnen, maar ook voor mensen die hun inkomen dreigen te verliezen. Je wilt die mensen nog steeds helpen maar je moet de ambtenaren die keihard aan het werk zijn nu ook de ruimte geven. Het is een balans tussen vinger aan de pols houden en zorgen dat het systeem niet vastloopt,” zegt Wijnja

Oppositie

Fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP sluit zich daar voor een deel bij aan: “We moeten de gemeente nu niet te veel gaan belasten. Ik heb er vertrouwen in dat de mensen bij de gemeente in deze crisistijd goede beslissingen nemen. Het voeren van oppositie verandert voor nu dan ook totaal. In de lokale politiek zijn we er goed in te debatteren en te discussiëren en de verschillen te laten zien tussen elkaar. We kunnen best even twee maanden zonder,” aldus Dijk. Ondertussen heeft hij ook veel contact met bezorgde bewoners: “Deze crisis is abrupt, dus komen mensen ook abrupt in de financiële problemen. Die mensen moeten ook zo snel mogelijk geholpen worden, dus daar ben ik heel druk mee.”

Fractievergadering

Ook de manier van vergaderen binnen de fracties is anders dan gewoonlijk. GroenLinks plaatste al een bericht met hoe zij afgelopen week vergaderd hebben met de fractie. Alle fractieleden konden gewoon vanuit huis meedoen met een conference call (zie foto). “Dat ging eigenlijk heel goed,” vindt fractievoorzitter van GroenLinks Mirjam Wijnja. “Maandagochtend heb ik Hans Sietsma en de fractiemedewerker gevraagd een voorstel voor de vergadering te doen. We hebben toen om 15.00 een testvergadering gedaan en dat werkte. We hadden wel een aantal spelregels, zo moest je microfoon uit zijn als je niet praatte, en je praatte tegen de voorzitter.”

Bij de SP gaat alles gewoon via de telefoon. “Wij bellen en appen heel veel, dat gaat prima. We zijn ook maar met zijn vijven dus dat is prima te doen. Daarnaast hebben wij een sterke partij-ideologie dus we zijn het eigenlijk vrij snel en gemakkelijk met elkaar eens. We hebben eigenlijk voornamelijk contact met mensen die in de problemen komen door de crisis. Mensen die op oproep- en uitzendbasis werken of ZZP’ers. We roepen ook op om contact met ons te zoeken als je zelf in de problemen zit.”

Geen vragen en moties

Voor de SP dus even geen vragen richting het college of moties. “Ik zit nu ook echt niet te wachten op allemaal bijeenkomsten en vergaderingen voor er dingen besloten wordt. Maar wanneer mensen echt in nood komen, dat ze niet rond kunnen komen, het huis uit worden gezet of worden afgesloten van gas en elektriciteit worden afgesloten, komen we direct in actie,” besluit Jimmy Dijk.