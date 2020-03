nieuws

Foto: Gemeente Groningen

Janet Fonk en Frank Huiting zijn wijkverpleegkundige en specialist zorgtechnologie in de Wijert. Zij zien hoe bureaucratie in de zorg remmend werkt. “We hebben ‘echt wat voor elkaar betekenen’ weg georganiseerd.”



Vrolijk Verslijten wil iets doen voor ouderen, maar zonder eindeloos vergaderen en zonder draaiboeken. “We zijn een clubje mensen zonder eigen belangen”, zegt Frank Huiting. Naast zijn werk als docent Zorginnovatie en technologie werkt hij één dag bij Thuizorgcomfort.

“En het gaat ook niet om geld. We vinden elkaar in een gedeelde visie: wij gaan uit van positieve gezondheid, van autonome bewoners die zolang mogelijk zelf regie kunnen voeren over hun leven. De organisaties die bij Vrolijk Verslijten betrokken zijn dragen hieraan bij in natura.”

Op 19 maart organiseren leerlingen van Gomarus- en het Menso Altingcollege activiteiten voor ouderen op de ‘dag van Welzijn en Geluk’, zoals een high tea, een beautyverwenmiddag en een spelletjesochtend.

Wilt u meer informatie over de activiteiten op de ‘dag van Welzijn en Geluk’ of zich aanmelden? Bel dan met 06-22883735 tussen 12.00 uur en 14.00 uur.