Waternet Groningen waarschuwt voor phishingmails met valse facturen

nieuws

Foto: Waterbedrijf Groningen

Het Waterbedrijf Groningen en Waternet hebben donderdagochtend een waarschuwing uitgegeven voor phishingmails. Het Waterbedrijf krijgt hier donderdagochtend veel telefoontjes over van ongeruste inwoners van de provincie.

In de valse phishingmails wordt informatie verstrekt over een onbetaalde facturen. Deze e-mails zijn nep, en niet door Waternet of Waterbedrijf Groningen verzonden. De e-mails beginnen met een verzonnen aanslagnummer, dagtekening en incassantnummer. Dat laatste woord wordt nooit gebruikt. Ook staat bovenaan de e-mail staat het oude logo van Waternet.

Het waterbedrijf adviseert mensen die een dergelijke mail hebben ontvangen om deze direct te verwijderen en absoluut geen geld over te maken naar het rekeningnummer wat op de valse factuur staat. Heeft u al geld overgemaakt? Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw bank en doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie. Volgens het Waterbedrijf heeft het geen zin om het Waterbedrijf Groningen hier over te bellen.