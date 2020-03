Wat is er bij een corona-infectie precies aan de hand?

nieuws

Foto: Edelhart Kempeneers - Gray's Anatomy, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=538592

Het corona-virus lijkt zich te verspreiden over het land. Op dit moment zijn er tien besmettingsgevallen in ons land bekend. Moeten we ons zorgen maken?

“Blijf je handen wassen, als je moet hoesten doe dat in je elleboog en houd afstand van hoestende mensen”. Dat zegt Sander de Hosson die als longarts werkzaam is voor het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Volgens de arts is paniek absoluut niet nodig. “Ga geen onzin op je social media-kanalen posten en deel het ook niet. Het helpt ons niet én uzelf ook niet. Laat ons als zorgverleners ons werk doen. We zijn er voor u als u dat nodig heeft.”

Afgelopen donderdag werd de eerste corona-besmetting in Nederland geconstateerd bij een persoon uit Loon op Zand in de provincie Noord-Brabant. Zondag rond het avonduur blijkt dat het aantal besmettingen is opgelopen naar tien personen. Het ziekenhuis van Gorinchem is door het RIVM in quarantaine gesteld nadat daar ruim een week geleden een patiënt werd opgenomen die, zoals nu blijkt, het virus bij zich droeg.

Wat is het corona-virus?

Maar wat is dat corona-virus nu precies. Wat is er aan de hand als je milde klachten hebt en wat als je zieker bent? “Ons ademhalingsstelsel bestaat grof gezegd uit twee delen: de luchtwegen, of bronchiën, en de longen zelf waarin de longblaasjes liggen”, zegt De Hosson. “De luchtwegen zorgen voor het transport van zuurstof naar de longblaasjes. Als deze ontstoken raken door een virus noemen we dat een luchtweginfectie. Het slijmvlies van de bronchiën zwelt op waardoor slijm wordt aangemaakt en mensen moeten hoesten.”

“Bronchitis zorgt meestal voor hoesten en slijm opgeven maar kan soms ook benauwdheid en piepen geven, zeker bij mensen met onderliggende astma of chronische bronchitis, COPD. Je lichaam reageert op de acute luchtwegontsteking met een immuunrespons: er ontstaat vaak koorts en hierbij zijn ook vermoeidheid, zweten en spierpijn aanwezig. Bronchitis komt voor bij gewone verkoudheid, maar ook bij griep en het corona-virus heel veel voor. Het verschil tussen een verkoudheid en griep/corona is dat mensen er gemiddeld zieker van zijn.”

Vaak hoesten, weinig typische verkoudsheidsklachten

“Het spectrum van symptomen van corona varieert erg: van milde klachten, bronchitis met hoesten, tot zeer forse ziekteverschijnselen bij een longontsteking.” Uit resultaten uit China blijkt dat er bij een corona-bestemming vaak gehoest wordt terwijl er weinig typische verkoudheidsklachten zijn. “Ernstigere ziekte bij een corona-bestemming ontstaat als er niet alleen van bronchitis sprake is, maar er ook een virale longontsteking is. Hierdoor kan benauwdheid ontstaan.”

Antibiotica helpt niet

Het belangrijkste geneesmiddel bij de behandeling van het virus is volgens De Hosson het eigen immuunsysteem. “Antibiotica hebben tegen een virus geen zin. Patiënten met een virusontsteking die zo ziek zijn en in het ziekenhuis liggen geven we wel vaak antibiotica. Door virus ziek geworden longweefsel is toegankelijker voor bacteriën.” Met antibiotica wordt deze zogenaamde superinfectie tegengegaan. “Behandelen van corona is dus vooral ondersteunen: zuurstof als er benauwdheid is en beademen als de longen het niet vol kunnen houden.”

Chloroquine

Een medicijn tegen het corona-virus is er nog niet. “In China wordt er geëxperimenteerd met het middel chloroquine. Dit is een oud malariamiddel. In allerijl wordt op dit moment gekeken of effectiviteit kan worden aangetoond. De studieresultaten van deze trials zijn nog niet gepubliceerd. Uiteraard volgen we als medische wereld deze studies en ontwikkelingen op de voet.”

