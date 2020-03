Waarom de NS met minder treinen rijdt: “We moeten zuinig zijn op onze mensen”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het besluit van de NS om vanaf vrijdag met minder treinen te gaan rijden vanwege de corona-uitbraak in Nederland kan rekenen op gemengde reacties vanuit het publiek. Toch is het volgens het spoorwegbedrijf het beste wat men nu kan doen.

“Het advies om bij milde klachten thuis te blijven hakt erin bij bedrijven, scholen en ziekenhuizen”, vertelt woordvoerder Hessel Koster van de NS. “Iedereen heeft moeite om de roosters rond te krijgen. Dat is bij ons als NS niet anders. We moeten dus zuinig zijn op onze mensen.” De NS besloot naar aanleiding van het maatregelenpakket dat donderdagmiddag werd afgekondigd door het kabinet en het RIVM om de reguliere dienstregeling uit te blijven voeren, maar alle extra spitstreinen te laten vervallen. Voor Groningen betekent dit dat er minder treinen rijden tussen Stad en Zwolle.

Aantal ziekmeldingen neemt toe

“We doen een groot beroep op onze collega’s terwijl het aantal ziekmeldingen toeneemt en deze situatie waarin we nu verkeren op zijn best nog wel een paar weken kan gaan duren. Daarom het besluit om mensen in te zetten als het nodig is.” Het besluit van de NS lijkt ook gerechtvaardigd. Wie vrijdagochtend op station Utrecht Centraal rondliep zag dat het veel rustiger was dan normaal.

Trein is geen natuurverschijnsel

“Kunnen we garanderen dat het door deze maatregel die we genomen hebben nergens druk is? Nee. Denk ook na wat je zelf kunt doen. Vraag je af of je wel met de trein moet reizen, omdat je bijvoorbeeld op je werk moet verschijnen. Misschien werk je in de zorg of in het onderwijs en ben je ontzettend hard nodig. Dan wil je er op kunnen vertrouwen dat mensen die niet perse hoeven te reizen, dat ook niet doen. Realiseer je ook dat een trein geen natuurverschijnsel is. Het is en blijft mensenwerk. Iets minder treinen verlicht de druk op onze mensen.”

Arriva

In tegenstelling tot de NS heeft vervoersbedrijf Arriva vooralsnog geen aanpassingen doorgevoerd in haar dienstregeling.

Best wel wat kritische opmerkingen over besluit van @NS_online om reguliere dienstregeling te rijden, maar de extra spitstreinen niet. Waarom doen we dat? pic.twitter.com/G2kHtxWuxn — Hessel Koster (@hessel_koster) March 13, 2020