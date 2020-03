VVV kantoor op Grote Markt bijna verdwenen

nieuws

Foto Erick Bakker. Ontmanteling VVV kantoor

De ontmanteling van het voormalig VVV kantoor op de Grote Markt vordert gestaag. Deze week moet het gebouw helemaal verdwenen zijn.

De materialen van het VVV kantoor worden hergebruikt. Als het gebouw weg is wordt er aan de bestrating gewerkt op die plek.

Het kantoor is met de opening van Forum Groningen overbodig geworden. In het Forum is de toeristische informatie nu te vinden. Het Forum is overigens wel gesloten vanwege de coronacrisis.

Het VVV kantoor werd in 2011 geopend. Er werd ook een zitplaats bij gemaakt. Of een dergelijke zitplek op de Grote Markt terug komt is nog onduidelijk. De gemeente maakt momenteel plannen voor de herinrichting van de Grote Markt.