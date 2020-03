nieuws

8 maart zijn er meerdere activiteiten rond Internationale Vrouwendag. Ook is er weer een Womxn’s Day mars door de stad.



Womxn wordt door de organisatie als een alternatieve spelling gebruikt om de suggestie van sexisme te vermijden die ‘m-a-n’ and ‘m-e-n’ in zich dragen.

Blijkbaar is dat inzicht nog niet volledig doorgevoerd. Op haar Facebook staat in één regel Women’s March Groningen/ International Womxn’s Day.

