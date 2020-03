Vrouw valt van motor in Vinkhuizen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk in de Dolomietstraat in de wijk Vinkhuizen is woensdagavond een vrouw van een motor gevallen. Dat melden verschillende incidentenwebsites.

Het ongeluk gebeurde rond 19.30 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is nog onbekend”, vertelt Patrick Wind van 112groningen.nl. “Voor zover bekend gaat het om een eenzijdig verkeersongeluk. Een vrouw zat achterop de motor en is daar vanaf gevallen.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ambulancemedewerkers hebben zich ontfermd over het slachtoffer terwijl politieagenten het overige verkeer in goede banen leidden.

“De vrouw hoefde uiteindelijk niet meer naar het ziekenhuis”, vertelt Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Ze is in de ambulance nagekeken maar de verwondingen vallen alleszins mee.” De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.