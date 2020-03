Vrouw (84) komt om bij woningbrand aan Groningerweg

nieuws

foto Rieks Oijnhausen

Bij een brand aan in een woning de Groningerweg is in de nacht van donderdag op vrijdag de 84-jarige bewoonster om het leven gekomen.

De brandweer kreeg rond half vier een melding en ging er met meerdere voertuigen heen. Hulp voor de bewoner die door buren uit het huis was gehaald mocht niet meer baten. Er was grootwatertransport nodig, dat stond op de Boterdiepbrug daarom werd de Groningerweg werd enige tijd afgesloten.

De drie buurtbewoners die te hulp waren geschoten werden in de ambulance gecontroleerd. De woning moet als verloren worden beschouwd.