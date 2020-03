Vrijwilligers gezocht voor bezorgen voedselpakketten

nieuws

Foto: Voedselbank Groningen

De Voedselbank Groningen treft voorbereidingen om in verband met Corona hun voedselpakketten bij de ontvangers thuis te bezorgen.



‘Wij zoeken vrijwilligers die de beschikking hebben over een auto en op een vaste dag per week voedselpakketten willen bezorgen.

Lijkt het je mooi om dit als bedrijf, kerk, organisatie te doen? Geef dat aan op het formulier! Voor ons werkt het prettig als een bestaande groep verantwoordelijkheid neemt voor meerdere routes op één bezorgdag.

Je kunt dan de voedselpakketten ophalen bij de Voedselbank (Ulgersmaweg) en daar krijg je ook de informatie over de route. De bezorgdagen zijn maandag t/m zaterdag, tijden tussen 11.00 en 14.00 uur’.

Meer info.