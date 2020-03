Bevrijdingsfestival afgelast: “Ontzettend jammer, maar verantwoord.”

Alle evenementen en bijeenkomsten zijn tot 1 juni afgelast om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Dat betekent dat veel grote evenementen die de komende maanden zouden plaatsvinden, waaronder het Bevrijdingsfestival, niet door kunnen gaan.

Eerder werd al bekend dat de activiteiten rond 75 jaar bevrijding waarschijnlijk verplaatst worden naar dit najaar. Andere evenementen zoals Koningsdag en Bevrijdingsdag gaan helemaal niet door. “Dat is natuurlijk ontzettend jammer,” reageert Diederik van der Meide, directeur van het Bevrijdingsfestival Groningen. “Het is een hele feestelijke dag, een groot feest voor iedereen. Mensen willen graag bij elkaar zijn, we hebben een mooi programma. Het is maar één keer per jaar zoiets, dus dat is ontzettend zonde.”

Toch zagen Van der Meide en zijn team het wel aankomen. “Het zou natuurlijk onverantwoord zijn om dat festival nog te organiseren. We hadden echt al zoiets van: dit wordt heel moeilijk. We wisten ook niet goed wat we moesten doen, doorwerken of stoppen, maar gelukkig kwam gisteren het verlossende woord.” Ze willen het festival ook niet verzetten naar een later moment. “Vijf mei kan je eigenlijk niet verplaatsen, want dat is op vijf mei. Je wil ook niet een andere vorm kiezen, want je wil dat mensen bij elkaar zijn. Dan moet je gewoon de ultieme consequentie trekken en zeggen: we doen het dit jaar niet, en volgend jaar des te beter.”

Van der Meide zou dit jaar voor het laatst het Bevrijdingsfestival organiseren. “Ik vind dat niet zo’n probleem. Het is werk voor mij en ik vind het belangrijk voor het publiek, artiesten en medewerkers. Daar gaat het om bij zo’n festival. Ik heb er twintig gedaan, dus die ene meer of minder maakt niet zo heel veel uit.”

Nu zijn ze vooral bezig met het leed voor medewerkers zo veel mogelijk te verzachten. “Je ziet nu veel in de culturele sector dat mensen hun klussen kwijt zijn. Dat zijn bijna allemaal ZZP’ers. We zijn nu gewoon aan het uitzoeken wat we kunnen doen. Daarvoor overleggen we met leveranciers, personeel, verzekering, gemeente en de provincie.”

Hij vindt het wel zonde dat er dit jaar voor het publiek geen gezamenlijk moment is om de vrijheid te vieren. “Ik vind dat je gewoon echt merkt bij ons publiek dat ze vijf mei belangrijk vinden, dat het een belangrijke dag is in Nederland. Dat moeten we echt koesteren. Het is wel heel erg dat de viering nu niet doorgaat, maar aan de andere kant is vrijheid elke dag van belang. Daar zou je eigenlijk altijd bij stil moeten staan. Dat vier je een keer per jaar, mensen vergeten dat ook niet zo snel. Hierna gaan we gewoon weer jaren door met het organiseren en het vieren van de vrijheid.”