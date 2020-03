Volgende week duidelijkheid over langere sluiting scholen

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

In tegenstelling tot eerdere berichten neemt het kabinet woensdag geen besluit of scholen vanwege het coronavirus langer dicht moeten blijven. Het besluit zal nu komende dinsdag genomen gaan worden.

Sinds vorige week zondag zijn scholen, sportverenigingen en horecagelegenheden gesloten. Het is één van de maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. In principe geldt de sluiting tot 6 april. Dinsdagavond leek het erop dat minister Arie Slob (ChristenUnie) van Onderwijs woensdag al een besluit zou nemen over een eventuele langere sluiting van de scholen. Veel geluiden wezen hierop. Om een besluit te kunnen nemen is een onderzoek onder jongeren dat door het RIVM wordt uitgevoerd erg belangrijk. Dit onderzoek richt zich op de besmetting van kinderen en jongeren en de verspreiding. Het RIVM is dinsdag met dit onderzoek gestart en zegt zes weken nodig te hebben om tot een resultaat te komen.

Geen overhaaste beslissing

Het kabinet lijkt nu geen overhaaste beslissingen te willen nemen. Een besluit zal genomen worden volgende week dinsdag. Dan wordt ook gekeken of sportverenigingen en café’s en restaurants ook langer dicht moeten blijven. Volgens premier Rutte (VVD) staat nog niets vast. “We hebben in eerste instantie besloten dat scholen tot 6 april dichtblijven omdat er onrust was bij ouders en leraren”, aldus de minister-president. “Het RIVM heeft meer tijd nodig voor haar onderzoek, maar dat hoeft niet direct te betekenen dat scholen ook na 6 april dichtblijven.”

Veel scholen besluiten zelf om langer dicht te blijven

Veel scholen hebben ondertussen laten weten het besluit niet af te wachten. De Hanzehogeschool besloot woensdag om de fysieke lessen tot 1 juni uit te stellen. Datzelfde besloten ook andere hbo-instellingen als het NHL Stenden in Leeuwarden en de Hogeschool Rotterdam. Ook het Christelijk Voortgezet Onderwijs in Rotterdam waar verspreid over 37 locaties zo’n 21.000 scholieren onderwijs krijgen heeft besloten tot 7 mei dicht te blijven.