Volgend weekeinde geen treinen naar Assen, Veendam en Duitsland

Foto Andor Heij. Aanleg bovenleiding.

Volgend weekeinde rijden er geen treinen tussen Groningen en Assen, Veendam en Winschoten/Weener.

De treinen rijden niet meer vanaf vrijdagavond 23.50 uur. Maandagochtend wordt de treindienst hervat. De extra reistijd met de bus is tussen de 15 en 45 minuten.

Er wordt gewerkt aan het spoor bij De Vork. Er is daar een nieuw opstelterrein voor treinen. Er worden onder meer bovenleidingen naar het opstelterrein aangelegd en kabels en leidingen in de grond geplaatst. In juni wordt het opstelterrein in gebruik genomen.

Dat gebeurt nadat er van 6 mei tot en met 3 juni ook geen treinen rijden. Er wordt bij station Europapark dan een vierde spoor aangelegd.

Komende zaterdag rijden er tussen 00.20 uur en 03.00 uur ook geen treinen tussen Groningen en Zuidhorn, Roodeschool en Delfzijl.