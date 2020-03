Voedselbank: “Voorraden restaurants en schoolkantines bij ons welkom”

nieuws

Foto: Voedselbank Groningen

Voedselbank Groningen doet zondagavond een oproep aan restaurants en scholen om voorraden voedsel naar de Voedselbank te brengen. “Als deze bedrijven willen helpen dan zou dat super zijn.”

Zaterdagmiddag luidde Ulfert Molenhuis van Voedselbank Groningen de noodklok nadat er bij de supermarkten een heuse hamsterwoede was uitgebroken. “Er is bijna nul aanlevering”, liet Molenhuis weten. “Iedere dag rijden we met vrachtwagens langs de supermarkten. Vanochtend is er geen brood en nauwelijks vers fruit binnengebracht terwijl er hier straks wel hondertwintig gezinnen boodschappen komen halen.”

Zondag maakte de regering een nieuw pakket aan maatregelen bekend om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. “De scholen de restaurants gaan de komende drie weken dicht. Wellicht zijn er voedselvoorraden in deze restaurants, eetcafé’s en schoolkantines die nog goed houdbaar zijn. Als deze bedrijven ons willen helpen zodat wij ook de komende dagen zoveel mogelijk arme gezinnen kunnen helpen, dan kan met dit voedsel bij ons brengen. We hebben opslagruimte en ook koel- en vriescapaciteiten.” De Voedselbank Groningen is te vinden aan de Ulgersmaweg 57.