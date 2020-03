Voedselbank in Stad gaat vanaf maandag alleen nog maaltijden bezorgen

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De voedselbanken in de Stad Groningen gaan vanaf aanstaande maandag alleen nog voedsel aan huis bezorgen. Aan de Ulgersmaweg kan vanaf dan geen voedsel meer worden afgehaald. De maatregel volgt op de maatregelen die het Kabinet maandag afkondigde in verband met het coronavirus.

De voedselbank neemt het besluit omdat het met de nieuwe corona-maatregelen niet meer veilig is om met meerdere mensen bij elkaar te staan. Ook rekent de Voedselbank op een ‘lockdown’ aan het einde van de week. Daarom gaan vanaf maandag vrijwilligers bij de cliënten thuis boodschappen bezorgen. De winkel bij de Voedselbank aan de Ulgersmaweg is nu al dicht. Hier kan nu alleen nog voedsel worden afgehaald.

De pakketten met maaltijden, uitendelijk zo’n 48.000 in totaal en genoeg voor drie maanden, zijn bereid door koks van het Feithuis. De voedselpakketten worden eens per week langs gebracht bij de ruim 800 gezinnen in de Stad. Vrijwilligers van verschillende overheden, sociale instellingen en sportverenigingen en andere mensen die zich hebben aangemeld, zullen de maaltijden gaan bezorgen.

Voedselbankvoorzitter Ulfert Molenhuis is blij dat er maatregelen zijn getroffen om deze omschakeling voor te bereiden. Hij verwacht namelijk vanaf vrijdag een algehele lockdown in Nederland: “De aanvoer van voedsel wordt dan veel onzekerder. Er zal ook een andere vorm van hamsteren kunnen ontstaan als mensen niet meer uit hun huis komen. Dan zullen voorraden gaan aanleggen, waardoor de schappen weer leeg komen te staan en de allerarmsten die van de Voedselbank afhankelijk zijn, weer gedupeerd worden. De Voedselbank treft nu al voorbereidingen om de boodschappen bij de cliënten thuis te bezorgen. Dat zou vanaf ongeveer eind deze maand al kunnen. Ook andere Voedselbanken in onze provincie doen aan de maaltijdactie mee.

Verder heeft Defensie dinsdag een vrachtwagen met elf pallets voedsel naar de voedselbank Groningen gestuurd. Dit voedsel was bedoeld voor een afgelaste schietoefening in het Duitse Bergen Hohne. Die is afgelast om verspreiding van het COVID-19 tegen te gaan. De voorraad levensmiddelen is daarom over. Defensie besloot ze aan de voedselbank te schenken. Daardoor heeft de Voedselbank nu de beschikking over kilo’s vers fruit en houdbare zuivelproducten.