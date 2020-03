Voedselbank is gewoon open en er is voldoende aanvoer

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De Voedselbank in de stad blijft vooralsnog open. Dat meldt voorzitter Ulfert Molenhuis. In sommige media duiken berichten op dat de centra gaan sluiten, maar dat klopt dus niet.

De locatie aan de Ulgersmaweg is bovendien het distributiecentrum voor de andere voedselbanken in onze provincie. Er is op dit moment voldoende aanvoer van voedsel, maar dat verschilt van dag tot dag. Veel mensen, kerken en bedrijven komen spontaan voedsel brengen. Molenhuis zegt dat er vooral behoefte is aan lang houdbaar voedsel. De openingstijden van de voedselbank zijn enigszins verlengd, omdat er niet meer dan tien klanten aanwezig mogen zijn.

Het Feithuis is woensdag begonnen met het maken van warme maaltijden. Het zijn er per dag 400 tot 600, maar er kan worden opgeschaald naar 3.000 per dag. De voedsebank is zich ook aan het voorbereiden op het bezorgen van voedsel bij de mensen thuis, maar zover is het nog niet.