Voedselbank heeft last van gevolgen hamsterwoede: “Nu al reserves aanspreken”

Foto: Sebastiaan Scheffer

De Voedselbank Groningen heeft last van de gevolgen van de hamsterwoede veroorzaakt door het coronavirus. “We moeten nu al onze reservevoorraden aanspreken.”

“Iedere ochtend rijden vrachtauto’s van de Voedselbank Groningen langs alle supermarkten en bakkers om eten op te halen”, vertelt Ulfert Molenhuis van de Voedselbank. “De aanvoer deze zaterdag was dramatisch. Geen brood en heel weinig andere producten zoals groenen. Ondertussen komen er op deze dag wel honderdtwintig gezinnen eten bij ons halen. Dit alles is een rechtstreeks gevolg van de hamsterwoede. Dit betekent simpelweg dat we nu al onze reservevoorraden moeten aanspreken, hoewel die ook beperkt is.”

Molenhuis roept op om per direct te stoppen met hamsteren waarbij het zich ondertussen voorbereidt op ingrijpende maatregelen om de relatief grote groep armen in de gemeente Groningen toch te kunnen blijven voorzien van voldoende voedsel. “Te denken valt aan bijvoorbeeld inzamelpunten van voedsel via kerken. Het hoeft allemaal niet zover te komen als mensen die nu hamsteren daar onmiddellijk mee op houden en ook rekening houden met mensen die niet eens in staat zijn zelf eten te kunnen hopen. Heb Uw naasten even lief als U zelf.”