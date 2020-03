Voedselbank Groningen luidt noodklok, maar er is hulp

Ook de Voedselbank Groningen merkt de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. De Voedselbank kreeg de afgelopen dagen een stuk minder voedsel binnen dan normaal, omdat veel mensen zijn gaan hamsteren in de supermarkten.

Gelukkig is er nu samen met de Maripaan-groep van de Jumbo supermarkten en restaurant ’t Feithhuis een oplossing bedacht. Ze gaan dagelijks honderden maaltijden maken voor de klanten van de voedselbank. Zo’n maaltijd kost ongeveer 2,50 euro per stuk. “Zo kunnen we ondernemers en ZZP’ers in leven houden, want zij kunnen ingrediënten leveren,” vertelt directeur Ulfert Molenhuis. “Maar we hebben wel geld nodig om dit project te kunnne betalen. We gaan er nu even vanuit dat dit twee maanden gaat duren. Dan kost het tussen de 70.000 en 80.000 euro. Wij hopen dus dat mensen bereid zijn om wat te storten op het rekeningnummer van de voedselbank.”

Molenhuis schrok zaterdag van hoe weinig eten er voor de voedselbank over was na het vele hamsteren in de supermarkten. “We hadden maar een handjevol eten. Vandaag was het gelukkig iets beter, maar er waren nog steeds veel lege schappen. De verwachting is dat dat ook blijft gebeuren.”

Vanwege het sluiten van restaurants en scholen deed de voedselbank zondag een oproep om het eten dat overblijft aan hen te doneren. Daar is maandag gehoor aan gegeven, onder andere door het Noorderpoort college.

Onze kantines zijn gesloten en dat betekent dat er voedsel ‘over’ is. Onze collega Ali is druk bezig om dit in te pakken, zodat het naar de cliënten van de voedselbank kan @deStadseVB pic.twitter.com/OGDsndNdld — Noorderpoort (@Noorderpoort) March 16, 2020