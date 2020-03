Vliegmaatschappij in zwaar weer ontsluit deze zomer meer bestemmingen vanaf Eelde

nieuws

Foto: AeroPixels via WikiMedia Commons (CCY 2.0)

Vliegmaatschappij Flybe gaat deze zomer haar vluchten vanaf London Southend Airport zo inrichten, dat overstappen van de vlucht vanaf Eelde naar vluchten naar Edinburgh, Rennes en Glasgow naadloos aansluiten. Dit terwijl de toekomst van de Britse vliegmaatschappij nog steeds onzeker lijkt.

Groningen Airport Eelde is met de uitbreiding van het vluchtaanbod. Jonas van Dorp: ‘’We zijn verheugd met de

uitbreiding van het bestemmingsaanbod. Flybe heeft er voor gezorgd dat de vluchten naadloos op elkaar

aansluiten. Zo reis je snel en comfortabel vanuit Noord-Nederland naar deze bestemmingen’’. Flybe voert de vluchten uit via een partnermaatschappij, Stobart Air.

Maar of de blijdschap lang duurt, is nog maar de vraag. Flybe verkeert sinds het begin van dit jaar al in zwaar weer. Volgens de maatschappij komt dat onder andere door de hoge belastingen op de Britse luchthavens waar het bedrijf op vliegt. Het bedrijf hoopt op staatssteun.

De algemeen directeur van het bedrijf, Mark Anderson, waarschuwde de Britse regering afgelopen vrijdag nog voor de gevolgen van het verdwijnen van zijn bedrijf. “Als Flybe ophoudt te bestaan, zal maar een klein deel van onze vluchten voortgezet worden door andere maatschappijen. De vluchten zullen dan zeker minder vaak gaan”, zo stelt hij tegen Sky News,