Vindicat overvallen door media-aandacht: ‘Het is tijd voor rust’

Foto: Sebastiaan Scheffer

Volgens Vindicat-rector Floris Hamann heeft de studentenvereniging, na alle ophef over de skitrip naar Italië, de komende dagen tijd nodig voor een adempauze. De kroeg in het pand van Vindicat aan de Grote Markt blijft daarom tot woensdag gesloten.

Volgens Hamann zijn de leden behoorlijk geschrokken van de manier waarop de media met hen om zijn gegaan in de afgelopen dagen: “Het was allemaal bijzonder eenzijdig. We zijn echt weggezet als een studentenvereniging die alleen maar feest viert, zonder zich ergens wat van aan te trekken. Dat terwijl we, al voordat we naar Italië vertrokken, met zowel de burgemeester als de GGD, overleg hebben gevoerd.”

“Het nieuws van de afgelopen dagen is ons best wel zwaar gevallen”, aldus Hamann. “We hebben de komende dagen tijd nodig om orde op zaken te stellen en om even op adem te komen.”