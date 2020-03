Vindicat gaat oppas aanbieden aan werkende ouders in cruciale beroepen

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Studentenvereniging Vindicat gaat in samenwerking met Toppas Groningen gratis oppas aanbieden aan werkende ouders die actief zijn in cruciale beroepen. “We vinden het belangrijk dat we iets kunnen doen in deze crisistijd.”

Gezamenlijk zijn er meer dan 250 ervaren studentenoppassers beschikbaar die hun tijd graag inzetten om werkende ouders te ondersteunen. “De afgelopen dagen hebben we in nauw overleg met burgemeester Koen Schuiling van de gemeente Groningen en de Veiligheidsregio Groningen gewerkt aan een optimale uitvoering van deze actie”, laat rector Floris Hamann van Vindicat weten. “Het initiatief wordt ook een onderdeel van het nieuwe platform studentvoorstad.nl waar alle studenteninitiatieven worden gebundeld.”

Handen ineen slaan

Het idee om kinderen op te vangen werd geboren nadat afgelopen weekend bekend werd gemaakt dat scholen en kinderopvangcentra vanwege de coronacrisis de deuren moesten sluiten. “Omdat al eerder de hogescholen en universiteiten gesloten werden zitten vrijwel alle studenten thuis. Voor ons reden om samen met studentenoppascentrale Toppas de handen ineen te slaan en een hulpactie op te tuigen.”

Studenten zonder gezondheidsklachten

Om de veiligheid te waarborgen is afgesproken dat alleen studenten zonder gezondheidsklachten zich mogen aanmelden als vrijwilliger. Studenten komen zoveel mogelijk te werken bij één gezin die geen kenmerken van corona vertonen. Studenten die zich willen aanmelden kunnen terecht op de website van Toppas Groningen. De Veiligheidsregio verwijst gezinnen die in aanmerking komen door naar het platform. Vindicat gaat eventuele reiskosten vergoeden.den aangeboden.